盤中速報 - 港建(3093)大漲7.24%，報72.6元
鉅亨網新聞中心
港建(3093-TW)24日10:30股價上漲4.9元，報72.6元，漲幅7.24%，成交6,600張。
港建(3093-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為印刷電路板設備之銷售代理及售後服務。半導體封裝及電子組裝設備之銷售代理及售後服務。光通訊及太陽能設備之銷售代理及售後服務。
近5日股價上漲5.78%，櫃買市場加權指數上漲2.45%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+356 張
- 外資買賣超：+352 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+4 張
- 融資增減：+877 張
- 融券增減：+2 張
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