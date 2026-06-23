太空AI題材有哪些？永豐大戶投APP納入策略選股專區

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-23 10:56

全球首富伊隆馬斯克 (Elon Musk) 提出「太空 AI 資料中心」概念，主張將 AI 運算直接部署至地球軌道，帶動市場對低軌衛星和太空產業發展的關注，永豐金證券看準投資人需求，旗下「大戶投 APP」近期升級「策略選股」專區，新增太空相關題材。

永豐金證券指出，此波技術升級不僅擴大傳統通訊設備需求，也引爆散熱、太陽能和衛星通訊三大賽道發展。

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因此，大戶投 APP 強打台美股線上投資服務，數位開戶最快 7.5 分鐘完成，全程無紙化，讓投資人透過三種方式參與行情，(1) 直接投資美股，包括透過大戶投 APP 的美股複委託直接買進，交易單位以 1 股起跳，彈性參與美股市場；(2) 布局主題式 ETF，涵蓋台廠核心供應鏈的 ETF 可間接投資相關發展；(3) 鎖定台灣硬體護城河，利用量化選股策略，精準篩選具備實質低軌衛星營收貢獻、籌碼面穩定且技術領先的強勢台股標的。

為提升客戶數位券商使用體驗，永豐金證券旗下「大戶投 APP」近期升級「策略選股」專區，新增太空相關題材策略，精選近 5 日市場動能表現強勢的概念股，並結合智慧單功能，提供策略和下單整合的一站式投資體驗。

大戶投 APP 平台每個交易日會更新逾 20 項選股策略，並依照需求，分成「短線焦點、籌碼報報、策略投資」三大類型，涵蓋技術面、籌碼面、法人動向到事件。