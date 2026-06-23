鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-23 10:55

生物技術開發中心 (DCB) 今年再度參與 2026 年北美生物科技大展 (US BIO)，並於展會中展示 2 項新模態藥物關鍵平台技術，包括自主研發的抗體核酸藥物複合體 (AOC) 鏈結技術平台，以及精準肝靶向 LNP 平台。

生技中心參與北美生物科技大展，大秀兩項新模態藥物平台技術。(圖：生技中心提供)

生技中心指出，其自主開發的 AOC 平台最大特色，在於突破國際 AOC 技術普遍面臨的異質性挑戰，透過位點專一性 (Site-Specific) 鏈結技術，可在不需改變抗體序列的前提下，精準控制核酸藥物與抗體的接合位置與比例，產生高度「均質化」的 AOC 產品。

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生技中心表示，此技術有助提升產品一致性與製程穩定度，也有機會提高藥物安全評估的可預測性，擴大治療劑量調整空間，降低後續臨床開發風險。

高效肝細胞標靶 LNP 平台方面，生技中心透過特殊脂質配方設計、奈米結構優化及 DNA Barcoding 高通量篩選技術，建立兼具高肝臟靶向、高遞送效率與良好安全性的核酸藥物遞送平台。

生技中心表示，相較於傳統 LNP 技術，該平台具備「低劑量、高效率及長效性」三大優勢。此外，為解決核酸藥物的冷鏈運輸挑戰，生技中心也自主完成 LNP 冷凍乾燥可行性驗證，以提升產品運輸便利性與商業化潛力。