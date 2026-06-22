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盤中速報 - Alphabet公司(A)(GOOGL-US)大跌5.02%，報349.57美元

鉅亨網新聞中心

Alphabet公司(A)(GOOGL-US)截至台北時間22日22:24股價下跌18.46美元，報349.57美元，跌幅5.02%，成交量10,279,581（股），盤中最高價358.92美元、最低價349.54美元。

美股指數盤中表現

Alphabet公司(A)(GOOGL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+2.32%
  • 近 1 月：-5.06%
  • 近 3 月：+22.27%
  • 近 6 月：+19.82%
  • 今年以來：+17.58%

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美股美股盤中盤中速報Alphabet公司(A)

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Alphabet公司(A)345.93-6.00%

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