盤後速報 - 采鈺(6789)下週(6月26日)除息3元，預估參考價540.0元
鉅亨網新聞中心
采鈺(6789-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(6月18日)收盤價543.00元計算，預估參考價為540.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率0.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
采鈺(6789-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為彩色濾光膜及微透鏡之研發、設計、製造及銷售。影像感測及微型光學元件相關產品及模組之研發、設計、製造及銷售。近5日股價上漲19.34%，集中市場加權指數上漲7.68%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/26
|543.00
|3.0
|0.55%
|0.0
|2025/06/27
|230.0
|2.99702
|1.3%
|0.0
|2024/07/02
|348.0
|0.9991
|0.29%
|0.0
|2023/06/29
|258.5
|1.99819
|0.77%
|0.0
|2022/07/14
|265.0
|1.8646
|0.7%
|0.0
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