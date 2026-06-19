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盤後速報 - 采鈺(6789)下週(6月26日)除息3元，預估參考價540.0元

鉅亨網新聞中心

采鈺(6789-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(6月18日)收盤價543.00元計算，預估參考價為540.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率0.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

采鈺(6789-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為彩色濾光膜及微透鏡之研發、設計、製造及銷售。影像感測及微型光學元件相關產品及模組之研發、設計、製造及銷售。近5日股價上漲19.34%，集中市場加權指數上漲7.68%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/26 543.00 3.0 0.55% 0.0
2025/06/27 230.0 2.99702 1.3% 0.0
2024/07/02 348.0 0.9991 0.29% 0.0
2023/06/29 258.5 1.99819 0.77% 0.0
2022/07/14 265.0 1.8646 0.7% 0.0

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