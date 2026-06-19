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盤後速報 - 志強-KY(6768)下週(6月26日)除息5.16元，預估參考價80.54元

鉅亨網新聞中心

志強-KY(6768-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.16元。

以今日(6月18日)收盤價85.70元計算，預估參考價為80.54元，息值合計為5.16元，股息殖利率6.02%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

志強-KY(6768-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為代工鞋類產品製造為主要業務，鞋類為運動鞋、休閒鞋及客製化鞋等。近5日股價下跌10.07%，集中市場加權指數上漲7.68%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/26 85.70 5.15513 6.02% 0.0
2025/06/23 106.0 6.17546 5.83% 0.0
2024/06/27 97.3 3.8 3.91% 0.0
2023/06/28 71.9 5.0 6.95% 0.0
2022/06/23 79.0 3.5 4.43% 0.0

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