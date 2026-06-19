盤後速報 - 志強-KY(6768)下週(6月26日)除息5.16元，預估參考價80.54元
鉅亨網新聞中心
志強-KY(6768-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.16元。
以今日(6月18日)收盤價85.70元計算，預估參考價為80.54元，息值合計為5.16元，股息殖利率6.02%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
志強-KY(6768-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為代工鞋類產品製造為主要業務，鞋類為運動鞋、休閒鞋及客製化鞋等。近5日股價下跌10.07%，集中市場加權指數上漲7.68%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/26
|85.70
|5.15513
|6.02%
|0.0
|2025/06/23
|106.0
|6.17546
|5.83%
|0.0
|2024/06/27
|97.3
|3.8
|3.91%
|0.0
|2023/06/28
|71.9
|5.0
|6.95%
|0.0
|2022/06/23
|79.0
|3.5
|4.43%
|0.0
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