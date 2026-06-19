盤後速報 - 捷迅(2643)下週(6月26日)除息4.5元，預估參考價62.2元
鉅亨網新聞中心
捷迅(2643-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。
以今日(6月18日)收盤價66.70元計算，預估參考價為62.2元，息值合計為4.5元，股息殖利率6.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
捷迅(2643-TW)所屬產業為航運業，主要業務為整合型物流服務。近5日股價上漲1.21%，櫃買市場加權指數上漲9.82%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/26
|66.70
|4.5
|6.75%
|0.0
|2025/06/20
|75.4
|4.5
|5.97%
|0.0
|2024/06/24
|87.6
|5.0
|5.71%
|0.0
|2023/06/19
|79.2
|7.0
|8.84%
|0.0
|2022/08/04
|75.5
|5.0
|6.62%
|0.0
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