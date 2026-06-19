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盤後速報 - 捷迅(2643)下週(6月26日)除息4.5元，預估參考價62.2元

鉅亨網新聞中心

捷迅(2643-TW)下週(6月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。

以今日(6月18日)收盤價66.70元計算，預估參考價為62.2元，息值合計為4.5元，股息殖利率6.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

捷迅(2643-TW)所屬產業為航運業，主要業務為整合型物流服務。近5日股價上漲1.21%，櫃買市場加權指數上漲9.82%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/26 66.70 4.5 6.75% 0.0
2025/06/20 75.4 4.5 5.97% 0.0
2024/06/24 87.6 5.0 5.71% 0.0
2023/06/19 79.2 7.0 8.84% 0.0
2022/08/04 75.5 5.0 6.62% 0.0

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