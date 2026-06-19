盤中速報 - JITO大漲8.15%，報0.76美元
鉅亨網新聞中心
JITO(JTO)在過去 24 小時內漲幅超過8.15%，最新價格0.76美元，總成交量達0.10億美元，總市值3.37億美元，目前市值排名第 51 名。
近 1 日最高價：0.77美元，近 1 日最低價：0.69美元，流通供給量：444,220,653。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+35.87%
- 近 1 月：+80.85%
- 近 3 月：+151.09%
- 近 6 月：+113.93%
- 今年以來：+74.99%
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