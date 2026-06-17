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盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.05%，報489.2美元

鉅亨網新聞中心

Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間18日03:09股價下跌26美元，報489.20美元，跌幅5.05%，成交量4,021,743（股），盤中最高價518.65美元、最低價489.20美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-1.08%
  • 近 1 月：+2.83%
  • 近 3 月：+13.66%
  • 近 6 月：-23.93%
  • 今年以來：-23.54%

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美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

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NASDAQ26271.60-0.40%
費城半導體13824.373.99%
Applovin Corp - Class A488.5-5.18%

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