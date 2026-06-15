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盤中速報 - DoorDash公司(DASH-US)大漲5.01%，報158.13美元

鉅亨網新聞中心

DoorDash公司(DASH-US)截至台北時間15日21:33股價上漲7.55美元，報158.13美元，漲幅5.01%，成交量234,196（股），盤中最高價158.26美元、最低價151.95美元。

美股指數盤中表現

DoorDash公司(DASH-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-3.97%
  • 近 1 月：-2.03%
  • 近 3 月：-6.68%
  • 近 6 月：-33.81%
  • 今年以來：-33.51%

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美股美股盤中盤中速報DoorDash公司

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DoorDash公司164.78+9.43%

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