盤中速報 - DoorDash公司(DASH-US)大漲5.01%，報158.13美元
鉅亨網新聞中心
DoorDash公司(DASH-US)截至台北時間15日21:33股價上漲7.55美元，報158.13美元，漲幅5.01%，成交量234,196（股），盤中最高價158.26美元、最低價151.95美元。
美股指數盤中表現
DoorDash公司(DASH-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.97%
- 近 1 月：-2.03%
- 近 3 月：-6.68%
- 近 6 月：-33.81%
- 今年以來：-33.51%
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