鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估上修至1.38元，預估目標價為13.39元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.35元上修至1.38元，其中最高估值2.02元，最低估值0.52元，預估目標價為13.39元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.02(2.02)
|1.94
|1.45
|1.93
|最低值
|0.52(0.52)
|0.88
|0.7
|1.93
|平均值
|1.36(1.31)
|1.26
|1.03
|1.93
|中位數
|1.38(1.35)
|1.19
|1.04
|1.93
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|121.46億
|154.41億
|160.30億
|157.20億
|最低值
|95.37億
|98.53億
|96.98億
|131.56億
|平均值
|110.35億
|126.92億
|128.16億
|140.81億
|中位數
|113.08億
|130.70億
|127.07億
|133.66億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.18
|3.40
|2.17
|-1.04
|1.94
|營業收入
|75.92億
|96.49億
|79.59億
|87.93億
|89.70億
詳細資訊請看美股內頁：
Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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