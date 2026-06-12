盤後速報 - 台產(2832)次交易(15)日除息3.5元，參考價51.4元
鉅亨網新聞中心
台產(2832-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
首日參考價為51.4元，相較今日收盤價54.90元，息值合計為3.5元，股息殖利率6.38%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/15
|54.90
|3.5
|6.38%
|0.0
|2025/06/16
|33.85
|2.0
|5.91%
|0.0
|2024/06/18
|28.45
|1.3
|4.57%
|0.0
|2023/07/05
|23.0
|1.0
|4.35%
|0.0
|2022/04/08
|20.85
|0.75
|3.6%
|0.0
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