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盤後速報 - 台產(2832)次交易(15)日除息3.5元，參考價51.4元

鉅亨網新聞中心

台產(2832-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

首日參考價為51.4元，相較今日收盤價54.90元，息值合計為3.5元，股息殖利率6.38%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/15 54.90 3.5 6.38% 0.0
2025/06/16 33.85 2.0 5.91% 0.0
2024/06/18 28.45 1.3 4.57% 0.0
2023/07/05 23.0 1.0 4.35% 0.0
2022/04/08 20.85 0.75 3.6% 0.0


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