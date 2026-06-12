盤中速報 - Bonfida大漲19.22%，報0.02美元
鉅亨網新聞中心
Bonfida(FIDA)在過去 24 小時內漲幅超過19.22%，最新價格0.02美元，總成交量達0.09億美元，總市值0.24億美元，目前市值排名第 153 名。
近 1 日最高價：0.03美元，近 1 日最低價：0.02美元，流通供給量：990,910,932。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+30.74%
- 近 1 月：+22.35%
- 近 3 月：+54.44%
- 近 6 月：-44.62%
- 今年以來：-35.29%
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