盤中速報 - 廣閎科(6693)大漲7.42%，報166.5元
鉅亨網新聞中心
廣閎科(6693-TW)12日11:24股價上漲11.5元，報166.5元，漲幅7.42%，成交801張。
廣閎科(6693-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為功率半導體元件(功率金氧半場效電晶體)之研發設計與銷售。無刷直流馬達驅動控制模組之研發設計與銷售。數位類比可程式化 SOC 散熱風扇驅動 IC之研發設計與銷售。
近5日股價下跌1.27%，櫃買市場加權指數下跌7.5%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-480 張
- 外資買賣超：-854 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+374 張
- 融資增減：+189 張
- 融券增減：+1 張
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