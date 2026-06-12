盤中速報 - 油電燃氣類股表現強勁，漲幅2.09%，總成交額8.78億

SpaceX上市將掀估值重洗牌 這些股票可能淪最大輸家

馬斯克成全球首位「兆美元富豪」！SpaceX創紀錄IPO登場 戴蒙盛讚：我們這個時代的愛迪生

川普：穆吉塔巴已批准美伊協議 伊朗承諾不擁核、荷姆茲即將重啟