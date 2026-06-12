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盤中速報 - 油電燃氣類股表現強勁，漲幅2.09%，總成交額8.78億

鉅亨網新聞中心

台股今日油電燃氣業類股表現強勁，12日11:04相關指數上漲2.09%，總成交額8.78億元，大盤占比0.12%。

該產業上漲家數2、下跌家數5、平盤家數1。領漲個股台塑化(6505-TW)12日11:03股價上漲1.4元，報52.8元，漲幅2.72%。

油電燃氣近5日下跌8.46%，集中市場加權指數下跌5.53%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 油電燃氣 集中市場加權指數
近一週 -8.46% -5.53%
近一月 -0.81% +3.25%
近三月 -5.92% +26.49%
近六月 +10.01% +53.97%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數44223.96+2.49%
台塑化52.7+2.53%

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