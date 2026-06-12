盤中速報 - 油電燃氣類股表現強勁，漲幅2.09%，總成交額8.78億
鉅亨網新聞中心
台股今日油電燃氣業類股表現強勁，12日11:04相關指數上漲2.09%，總成交額8.78億元，大盤占比0.12%。
該產業上漲家數2、下跌家數5、平盤家數1。領漲個股台塑化(6505-TW)12日11:03股價上漲1.4元，報52.8元，漲幅2.72%。
油電燃氣近5日下跌8.46%，集中市場加權指數下跌5.53%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|油電燃氣
|集中市場加權指數
|近一週
|-8.46%
|-5.53%
|近一月
|-0.81%
|+3.25%
|近三月
|-5.92%
|+26.49%
|近六月
|+10.01%
|+53.97%
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