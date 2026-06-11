盤後速報 - 竹陞科技(6739)次交易(12)日除息13元，參考價1087.0元
鉅亨網新聞中心
竹陞科技(6739-TW)次交易(12)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利13元。
首日參考價為1087.0元，相較今日收盤價1100.00元，息值合計為13.0元，股息殖利率1.18%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/12
|1100.00
|13.0
|1.18%
|0.0
|2025/06/13
|176.0
|5.0
|2.84%
|0.0
|2024/06/20
|94.5
|2.0163
|2.13%
|0.0
|2023/07/27
|44.0
|1.0037
|2.28%
|0.0
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