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盤後速報 - 竹陞科技(6739)次交易(12)日除息13元，參考價1087.0元

鉅亨網新聞中心

竹陞科技(6739-TW)次交易(12)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利13元。

首日參考價為1087.0元，相較今日收盤價1100.00元，息值合計為13.0元，股息殖利率1.18%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/12 1100.00 13.0 1.18% 0.0
2025/06/13 176.0 5.0 2.84% 0.0
2024/06/20 94.5 2.0163 2.13% 0.0
2023/07/27 44.0 1.0037 2.28% 0.0


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