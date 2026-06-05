盤後速報 - 竹陞科技(6739)下週(6月12日)除息13元，預估參考價1207.0元
鉅亨網新聞中心
竹陞科技(6739-TW)下週(6月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利13元。
以今日(6月5日)收盤價1220.00元計算，預估參考價為1207.0元，息值合計為13.0元，股息殖利率1.07%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
竹陞科技(6739-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、面板業相關自動化業務。遠端控制及AI系統開發。工業4.0相關系統整合。近5日股價上漲1.59%，櫃買市場加權指數上漲1.76%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/12
|1220.00
|13.0
|1.07%
|0.0
|2025/06/13
|176.0
|5.0
|2.84%
|0.0
|2024/06/20
|94.5
|2.0163
|2.13%
|0.0
|2023/07/27
|44.0
|1.0037
|2.28%
|0.0
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