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盤後速報 - 竹陞科技(6739)下週(6月12日)除息13元，預估參考價1207.0元

鉅亨網新聞中心

竹陞科技(6739-TW)下週(6月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利13元。

以今日(6月5日)收盤價1220.00元計算，預估參考價為1207.0元，息值合計為13.0元，股息殖利率1.07%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

竹陞科技(6739-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、面板業相關自動化業務。遠端控制及AI系統開發。工業4.0相關系統整合。近5日股價上漲1.59%，櫃買市場加權指數上漲1.76%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/12 1220.00 13.0 1.07% 0.0
2025/06/13 176.0 5.0 2.84% 0.0
2024/06/20 94.5 2.0163 2.13% 0.0
2023/07/27 44.0 1.0037 2.28% 0.0

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