盤後速報 - 詠昇(6418)次交易(12)日除息0.38元，參考價31.47元
鉅亨網新聞中心
詠昇(6418-TW)次交易(12)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.38元。
首日參考價為31.47元，相較今日收盤價31.85元，息值合計為0.38元，股息殖利率1.19%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/12
|31.85
|0.38
|1.19%
|0.0
|2025/06/13
|18.95
|1.1
|5.8%
|0.0
|2024/07/10
|24.4
|1.1
|4.51%
|0.0
|2023/06/28
|18.5
|0.55
|2.97%
|0.0
|2021/08/25
|12.65
|0.2
|1.58%
|0.0
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