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盤後速報 - 詠昇(6418)次交易(12)日除息0.38元，參考價31.47元

鉅亨網新聞中心

詠昇(6418-TW)次交易(12)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.38元。

首日參考價為31.47元，相較今日收盤價31.85元，息值合計為0.38元，股息殖利率1.19%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/12 31.85 0.38 1.19% 0.0
2025/06/13 18.95 1.1 5.8% 0.0
2024/07/10 24.4 1.1 4.51% 0.0
2023/06/28 18.5 0.55 2.97% 0.0
2021/08/25 12.65 0.2 1.58% 0.0


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