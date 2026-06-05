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盤後速報 - 詠昇(6418)下週(6月12日)除息0.38元，預估參考價33.87元

鉅亨網新聞中心

詠昇(6418-TW)下週(6月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.38元。

以今日(6月5日)收盤價34.25元計算，預估參考價為33.87元，息值合計為0.38元，股息殖利率1.11%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

詠昇(6418-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為訊號連接器生產製造買賣。訊號傳輸線生產製造買賣。近5日股價上漲14.24%，櫃買市場加權指數上漲1.76%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/12 34.25 0.38 1.11% 0.0
2025/06/13 18.95 1.1 5.8% 0.0
2024/07/10 24.4 1.1 4.51% 0.0
2023/06/28 18.5 0.55 2.97% 0.0
2021/08/25 12.65 0.2 1.58% 0.0

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集中市場加權指數45070.94-1.33%
詠昇34.25-0.72%

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