盤後速報 - 詠昇(6418)下週(6月12日)除息0.38元，預估參考價33.87元
鉅亨網新聞中心
詠昇(6418-TW)下週(6月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.38元。
以今日(6月5日)收盤價34.25元計算，預估參考價為33.87元，息值合計為0.38元，股息殖利率1.11%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
詠昇(6418-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為訊號連接器生產製造買賣。訊號傳輸線生產製造買賣。近5日股價上漲14.24%，櫃買市場加權指數上漲1.76%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/12
|34.25
|0.38
|1.11%
|0.0
|2025/06/13
|18.95
|1.1
|5.8%
|0.0
|2024/07/10
|24.4
|1.1
|4.51%
|0.0
|2023/06/28
|18.5
|0.55
|2.97%
|0.0
|2021/08/25
|12.65
|0.2
|1.58%
|0.0
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