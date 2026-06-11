盤後速報 - 泰山(1218)次交易(12)日除息1.32元，參考價17.88元
鉅亨網新聞中心
泰山(1218-TW)次交易(12)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.32元。
首日參考價為17.88元，相較今日收盤價19.20元，息值合計為1.32元，股息殖利率6.88%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/12
|19.20
|1.32
|6.88%
|0.0
|2025/06/26
|21.65
|1.35
|6.24%
|0.0
|2023/07/04
|28.1
|0.56986
|2.03%
|0.0
|2022/06/23
|29.55
|1.0
|3.38%
|0.0
|2021/09/22
|29.45
|1.4
|4.75%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 泰山(1218)下週(6月12日)除息1.32元，預估參考價18.03元
- 毛孩經濟夯 泰山前董事長詹岳霖創新局設「愛貓工廠」開幕
- 泰山5月營收8.21億元年減1.42% 1—5月達43.19億元
- 泰山:公告本公司115年股東常會重要決議
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇