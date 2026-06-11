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盤後速報 - 泰山(1218)次交易(12)日除息1.32元，參考價17.88元

鉅亨網新聞中心

泰山(1218-TW)次交易(12)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.32元。

首日參考價為17.88元，相較今日收盤價19.20元，息值合計為1.32元，股息殖利率6.88%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/12 19.20 1.32 6.88% 0.0
2025/06/26 21.65 1.35 6.24% 0.0
2023/07/04 28.1 0.56986 2.03% 0.0
2022/06/23 29.55 1.0 3.38% 0.0
2021/09/22 29.45 1.4 4.75% 0.0


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