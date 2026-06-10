盤中速報 - 通信網路類股表現疲軟，跌幅2.08%，總成交額300.06億
鉅亨網新聞中心
台股今日通信網路業類股表現疲軟，10日13:33相關指數下跌2.08%，總成交額300.06億元，大盤占比2.41%。
該產業上漲家數6、下跌家數39、平盤家數0。領跌個股全新(2455-TW)10日13:30股價下跌39.5元，報355.5元，跌幅10%。
通信網路近5日上漲0.85%，集中市場加權指數下跌1.87%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路
|集中市場加權指數
|近一週
|+0.85%
|-1.87%
|近一月
|+5.56%
|+7.45%
|近三月
|+29.56%
|+39.22%
|近六月
|+46.85%
|+58.62%
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