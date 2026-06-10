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盤中速報 - 通信網路類股表現疲軟，跌幅2.08%，總成交額300.06億

鉅亨網新聞中心

台股今日通信網路業類股表現疲軟，10日13:33相關指數下跌2.08%，總成交額300.06億元，大盤占比2.41%。

該產業上漲家數6、下跌家數39、平盤家數0。領跌個股全新(2455-TW)10日13:30股價下跌39.5元，報355.5元，跌幅10%。

通信網路近5日上漲0.85%，集中市場加權指數下跌1.87%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路 集中市場加權指數
近一週 +0.85% -1.87%
近一月 +5.56% +7.45%
近三月 +29.56% +39.22%
近六月 +46.85% +58.62%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數43225.54-3.31%
全新355.5-10.0%

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