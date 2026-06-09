鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-09 19:14

中興電 (1513-TW) 今 (9) 日公告 5 月營收 23.92 億元，年月雙成長，累計今年前 5 月營收 111.9 億元，5 月及前 5 月營收雙雙寫下歷史同期新高。中興電指出，旗下重電事業展望正向，部分訂單能見度已看至 2031 年。

中興電5月營收23.92億元創同期高，重電事業展望佳。(圖：shutterstock)

中興電 5 月營收 23.92 億元，月增 3.64%，年增 3.62%；累計今年前 5 月營收 111.9 億元，年增 2.33%。

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在 AI 產業帶動下中興電持續受惠，目前在手未實銷訂單規模超過 400 億元，且部分訂單能見度看至 2031 年，今年目標新增 200 至 250 億元，力拚全年營收年增雙位數。

中興電指出，今年重電事業將延續台電強韌電網計畫、電源開發及汰舊換新計劃，並配合離岸風電、半導體產業海內外擴廠，加上國際大廠建置 AI 與 IDC 機房，帶動氣體絕緣開發設備 (GIS) 業績持續成長。

而中興電 GIS 也獲得半導體大廠認證，將於第四季開始陸續出貨，預期今年在半導體相關營收，將年增 3 至 5%。