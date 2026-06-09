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營收速報 - 亞通(6179)5月營收7.22億元年增率高達121.75％

鉅亨網新聞中心

亞通(6179-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣7.22億元，年增率121.75%，月增率32.41%。

今年1-5月累計營收為27.13億元，累計年增率68.29%。

最新價為23.4元，近5日股價下跌-0.85%，相關其他類指數上漲0.94%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+603 張
  • 外資買賣超：+531 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+72 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 7.22億 122% 32%
26/4 5.45億 69% -18%
26/3 6.61億 61% 22%
26/2 5.44億 91% 125%
26/1 2.42億 -10% -47%
25/12 4.61億 -66% -6%

亞通(6179-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為能源工程相關業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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