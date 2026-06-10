全球工程機械榜單大洗牌！Caterpillar蟬連榜首 13陸企上榜前50強 徐工、三一擠進全球前5

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-10 09:10

根據 CCM 傳媒與全球工程機械 50 強峰會發布的《2026 年度全球工程機械製造商 50 強排行榜》，全球工程機械產業版圖再現位移，中國共 13 家企業上榜，其中徐工機械、三一重工攜手超越美國農機巨頭 John Deere，強勢佔據全球前五席位，顯示全球產業重心持續東移。

(圖:shutterstock)

本次榜單以 2025 年度銷售額為排名依據，美國 Caterpillar 以 369.85 億美元的營收蟬聯全球冠軍，也是唯一營收突破 300 億美元的企業，其深耕百年的品牌壁壘與齊全的產品線，使其「全球霸主」地位暫時無人能撼動。

‌



榜單最顯著變化發生在第三至第五名之間，來自江蘇徐州的徐工機械以 143.68 億美元的營收穩居全球第三，繼續保持中國第一的位置，來自湖南長沙的三一重工則以 127.16 億美元營收位列全球第四，排名較去年上升一位。

這兩家中國巨頭的強勢表現，直接擠壓傳統強權的空間。曾長期位居前三的 John Deere 營收為 113.82 億美元，排名從去年的前三滑落至第五位。

日本小松製作所雖仍以 252.23 億美元穩居亞軍，但其領先優勢正面臨中國企業的快速追趕。

歐洲方面，德國 Liebherr 以 109.77 億美元位列第六，在塔式起重機與重型起重設備領域保持領先，日本日立建機以 89.86 億美元排在第七，瑞典則有兩家企業上榜，分別是營收 83.15 億美元的 Volvo 建築設備和 72.43 億美元的 Sandvik，後者因排名下滑兩位至第十，顯示出在礦山設備領域面臨激烈競爭。

值得注意的是，中國企業的技術實力正逐步獲得全球認可。中聯重科以 74.26 億美元營收位居第九，較去年上升一位，其在起重機械與混凝土機械的優勢持續擴大。

分析人士指出，中國工程機械企業近年來在智能化、電動化轉型上的加速，加上「一帶一路」等新興市場的基建需求支撐，使其在全球市場份額不斷擴張。