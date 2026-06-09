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盤後速報 - 慧洋-KY(2637)次交易(10)日除息3.5元，參考價77.4元

鉅亨網新聞中心

慧洋-KY(2637-TW)次交易(10)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

首日參考價為77.4元，相較今日收盤價80.90元，息值合計為3.5元，股息殖利率4.33%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/10 80.90 3.5 4.33% 0.0
2025/06/13 65.5 5.0 7.63% 0.0
2024/06/28 71.0 2.75 3.87% 0.0
2023/05/30 60.3 6.5 10.78% 0.0
2022/06/08 104.5 5.5 5.26% 0.0


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