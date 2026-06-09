盤後速報 - 慧洋-KY(2637)次交易(10)日除息3.5元，參考價77.4元
鉅亨網新聞中心
慧洋-KY(2637-TW)次交易(10)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
首日參考價為77.4元，相較今日收盤價80.90元，息值合計為3.5元，股息殖利率4.33%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/10
|80.90
|3.5
|4.33%
|0.0
|2025/06/13
|65.5
|5.0
|7.63%
|0.0
|2024/06/28
|71.0
|2.75
|3.87%
|0.0
|2023/05/30
|60.3
|6.5
|10.78%
|0.0
|2022/06/08
|104.5
|5.5
|5.26%
|0.0
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