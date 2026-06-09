盤後速報 - 立康(6242)下週(6月16日)除息2元，預估參考價36.65元
鉅亨網新聞中心
立康(6242-TW)下週(6月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(6月9日)收盤價38.65元計算，預估參考價為36.65元，息值合計為2.0元，股息殖利率5.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
立康(6242-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為以觀光工廠模式銷售各式藥品、保健食品、美容商品。提供健康諮詢、產品宅配與售後服務。近5日股價上漲1.19%，櫃買市場加權指數下跌7.5%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/16
|38.65
|2.0
|5.17%
|0.0
|2025/06/16
|43.1
|2.0
|4.64%
|0.0
|2024/06/20
|52.0
|2.5
|4.81%
|0.0
|2023/06/30
|79.3
|2.0
|2.52%
|1.5
|2022/07/04
|49.3
|1.5
|3.04%
|0.5
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