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盤後速報 - 立康(6242)下週(6月16日)除息2元，預估參考價36.65元

鉅亨網新聞中心

立康(6242-TW)下週(6月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(6月9日)收盤價38.65元計算，預估參考價為36.65元，息值合計為2.0元，股息殖利率5.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

立康(6242-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為以觀光工廠模式銷售各式藥品、保健食品、美容商品。提供健康諮詢、產品宅配與售後服務。近5日股價上漲1.19%，櫃買市場加權指數下跌7.5%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/16 38.65 2.0 5.17% 0.0
2025/06/16 43.1 2.0 4.64% 0.0
2024/06/20 52.0 2.5 4.81% 0.0
2023/06/30 79.3 2.0 2.52% 1.5
2022/07/04 49.3 1.5 3.04% 0.5

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