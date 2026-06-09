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盤後速報 - 晶技(3042)下週(6月16日)除息4.8元，預估參考價223.7元

鉅亨網新聞中心

晶技(3042-TW)下週(6月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.8元。

以今日(6月9日)收盤價228.50元計算，預估參考價為223.7元，息值合計為4.8元，股息殖利率2.1%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

晶技(3042-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為石英元件之研發、製造及買賣。近5日股價上漲3.95%，集中市場加權指數下跌4.05%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/16 228.50 4.8 2.1% 0.0
2025/06/16 98.0 5.2 5.31% 0.0
2024/06/20 115.5 4.49986 3.9% 0.0
2023/07/04 96.2 7.0 7.28% 0.0
2022/07/15 90.9 7.5 8.25% 0.0

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