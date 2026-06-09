盤後速報 - 晶技(3042)下週(6月16日)除息4.8元，預估參考價223.7元
鉅亨網新聞中心
晶技(3042-TW)下週(6月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.8元。
以今日(6月9日)收盤價228.50元計算，預估參考價為223.7元，息值合計為4.8元，股息殖利率2.1%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
晶技(3042-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為石英元件之研發、製造及買賣。近5日股價上漲3.95%，集中市場加權指數下跌4.05%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/16
|228.50
|4.8
|2.1%
|0.0
|2025/06/16
|98.0
|5.2
|5.31%
|0.0
|2024/06/20
|115.5
|4.49986
|3.9%
|0.0
|2023/07/04
|96.2
|7.0
|7.28%
|0.0
|2022/07/15
|90.9
|7.5
|8.25%
|0.0
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