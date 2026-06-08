美國擬動用被凍結資產 伊朗：海外資產不是美國戰利品

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-08 08:39

伊朗外交部副部長加里巴巴迪 7 日（周日）在社交媒體發文，回應美國可能動用伊朗被凍結資產補償部分地區盟友損失的報導，稱無法接受，強調伊朗海外資產既不是美國的戰利品，也不是支付給盟友的資金。

伊朗說，伊朗海外資產不是美國戰利品。（圖：Shutterstock）

加里巴巴迪說，美國作為針對伊朗軍事行動的主要參與方，如果真正討論賠償問題，美方應承擔自身責任及盟友在地區衝突中的責任。那些向針對伊朗的軍事行動提供領土或設施支援的地區國家，無權要求賠償。

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他表示，伊朗海外資產屬於伊朗國家財產，任何未經伊朗政府同意而對相關資產進行扣押、轉移或重新分配的行為，都將被伊方視為新的國際不法行為，可能引發相應後果。

加里巴巴迪強調，伊朗將繼續維護國家資產和人民權益，追究相關國家和個人的國際責任，要求就其敵對軍事行動給伊朗造成損失作出全面賠償。

一位知情人士 6 日透露，美國政府正嘗試將伊朗被凍結的資產用於波斯灣國家，修繕和重建中東因伊朗襲擊造成的損毀，並因應未來潛在破壞。

據《路透》報導，一名未獲授權的政府高階官員說，美國財政部長貝森特已指示一個團隊評估伊朗給波斯灣盟友帶來多少損失，美國將考慮利用伊朗資產進行修復工作。

不過，該官員未具體說明美國財政部正在審查的資產類型，用來描述新措施的措辭似乎不侷限於被凍結的資產。