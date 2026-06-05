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盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.13%，報587.55美元

鉅亨網新聞中心

Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間05日21:32股價上漲28.68美元，報587.55美元，漲幅5.13%，成交量255,398（股），盤中最高價587.60美元、最低價577.42美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-6.84%
  • 近 1 月：+17.66%
  • 近 3 月：+15.75%
  • 近 6 月：-18.27%
  • 今年以來：-17.06%

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美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

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Applovin Corp - Class A568.4267+1.71%

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