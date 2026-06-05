盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.13%，報587.55美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間05日21:32股價上漲28.68美元，報587.55美元，漲幅5.13%，成交量255,398（股），盤中最高價587.60美元、最低價577.42美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.84%
- 近 1 月：+17.66%
- 近 3 月：+15.75%
- 近 6 月：-18.27%
- 今年以來：-17.06%
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 莫德納(MRNA-US)大跌5.04%，報48.99美元
- 盤中速報 - 超微半導體(AMD-US)大跌6.58%，報488.78美元
- 盤中速報 - 思佳訊半導體(SWKS-US)大跌5.02%，報75.92美元
- 盤中速報 - 博通(AVGO-US)大跌5%，報397.96美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇