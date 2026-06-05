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鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估上修至17.42元，預估目標價為892.5元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對國巨(2327-TW)做出2026年EPS預估：中位數由17.25元上修至17.42元，其中最高估值19.12元，最低估值14.72元，預估目標價為892.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值19.12(19.12)30.2246.85
最低值14.72(14.72)22.5826.16
平均值17.45(17.38)24.8833.2
中位數17.42(17.25)24.1330.44

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值184,797,770240,511,000312,892,000
最低值150,398,000195,908,250238,220,000
平均值168,343,380211,429,450255,391,200
中位數168,416,880211,372,740244,671,720

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS23,634,22919,356,48417,468,84622,730,465
營業收入
(單位：新台幣千元)		132,930,016121,667,329107,609,336121,086,925

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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