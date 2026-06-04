鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估上修至17.25元，預估目標價為754元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對國巨(2327-TW)做出2026年EPS預估：中位數由17.09元上修至17.25元，其中最高估值19.12元，最低估值14.72元，預估目標價為754元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|19.12(19.12)
|30.22
|46.85
|最低值
|14.72(14.72)
|20.25
|26.16
|平均值
|17.38(17.28)
|24.58
|33.2
|中位數
|17.25(17.09)
|24.1
|30.44
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|184,797,770
|240,511,000
|312,892,000
|最低值
|150,398,000
|195,908,250
|238,220,000
|平均值
|168,297,630
|210,429,120
|255,391,200
|中位數
|168,096,650
|211,372,740
|244,671,720
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|23,634,229
|19,356,484
|17,468,846
|22,730,465
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|132,930,016
|121,667,329
|107,609,336
|121,086,925
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 有錢景!黃仁勳:應該「盡可能、持續」用銅
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)目標價調升至754元，幅度約31.7%
- 友達目標價xx？雷科⊕、長華⊕、東元、新盛力
- 盤中速報 - 國巨(2327)大跌8.29%，報752元
- 映泰結盟宏達電、瑞昱 搶推地端AI產品
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇