鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-05 09:46

由於中東局勢導致石腦油供應緊張，日本越來越多商品包裝開始「黑白化」。儘管日本經濟產業大臣強調國內石腦油整體供應量充足，但超市貨架上的「色彩」仍在慢慢消失。

日本某連鎖折扣店的營運商近日宣布，將於 6 月推出低價自有品牌，涵蓋納豆、盒裝米飯等 26 種日用品和食品，而低價祕密就在於統一採用黑白包裝，削減了印刷成本。

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據日本媒體 5 月 15 日報導，由於中東局勢持續緊張導致印刷油墨原料短缺，日本食品企業可果美公司被迫決定將旗下多款番茄醬包裝改為透明包裝，並大幅刪減原包裝所印的番茄圖案。

可果美公司是日本最大番茄醬製造商，所產番茄醬包裝設計 40 多年未變，為白色底色上印有大量蕃茄圖案。

可果美公司表示，近期油墨供應持續緊張，無法尋找到替代方案，決定從 5 月下旬起將番茄醬包裝改為透明包裝，並且只保留少量番茄圖案。

日清製粉公司決定，5 月中旬起不再給麵條捆扎帶印刷圖案和說明文字；豆製品生產企業太子食品公司表示，6 月起簡化包裝印刷，減少文字和顏色。卡樂比公司決定將多款原本顏色鮮豔的薯片包裝改為黑白兩色。

東京民眾 3 日（周三）表示：「今後會變成什麼樣，確實有些擔心。感覺越來越多東西開始短缺了，聽醫院裡的人說，好像連手套都沒有了。聽到這個消息後我才意識到，原來情況真的已經這樣了。」