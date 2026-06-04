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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯發科(2454-TW)目標價調升至4100元，幅度約3.54%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對聯發科(2454-TW)提出目標價估值：中位數由3960元上修至4100元，調升幅度3.54%。其中最高估值6150元，最低估值2454元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予聯發科(2454-TW)評價：積極樂觀23位、保持中立3位、保守悲觀0位。

聯發科(2454-TW)今(4日)收盤價為4430元。近5日股價下跌2.05%，相關半導體業近5日上漲3.9%，集中市場加權指數上漲4.98%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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台股市場預估目標價

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集中市場加權指數45677.46-1.68%
聯發科4430-2.53%

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