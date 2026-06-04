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泰詠(6266-TW)下週(6月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.78元。
以今日(6月4日)收盤價28.15元計算，預估參考價為26.37元，息值合計為1.78元，股息殖利率6.32%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
泰詠(6266-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子產品、通信器材之設計及生產製造(含加工設計及製造)。電子元件、半成品及成品之進出口業務。電子產品之設計及生產製造技術諮詢。近5日股價上漲4.05%，櫃買市場加權指數上漲1.51%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/11
|28.15
|1.78
|6.32%
|0.0
|2025/06/19
|34.35
|1.785
|5.2%
|0.595
|2024/06/20
|35.8
|1.47
|4.11%
|0.49
|2023/06/20
|44.75
|1.2
|2.68%
|1.2
|2022/06/20
|25.1
|0.69
|2.75%
|0.69
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