盤中速報 - DEXE大跌23.51%，報17.844美元

DEXE (DEXE)在過去 24 小時內跌幅超過23.51%，最新價格17.844美元，總成交量達0.12億美元，總市值15.03億美元，目前市值排名第 25 名。

DeXe Network是由DeXe DAO運營的去中心化社交交易和資產管理平臺。DEXE代幣是DeXe Network的ERC-20原生功能型代幣，可用於網絡治理，策略訂閱者獎勵，以及通過抵押作為對沖損失的保險。