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盤中速報 - 費城半導體大漲1.72%，報13962.22點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間03日10:33，費城半導體上漲235.95點（或1.72%），暫報13962.22點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+6.6%
  • 近 1 月：+29.55%
  • 近 3 月：+68.68%
  • 近 6 月：+91.99%
  • 今年以來：+93.79%

焦點個股


費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領漲。邁威爾科技(MRVL-US)上漲8.32%；泰瑞達(TER-US)上漲6.58%；英特爾(INTC-US)上漲5.73%；安可(AMKR-US)上漲4.79%；安森美半導體(ON-US)上漲4.49%。

部分成分股表現相對疲軟，輝達(NVDA-US)下跌3.25%；安謀控股公司(ARM-US)下跌1.59%；台積電ADR(TSM-US)下跌1.34%；超捷國際(MCHP-US)下跌0.89%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌0.2%。


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費城半導體13945.141.60%
邁威爾科技307.154+5.63%
泰瑞達413.02+5.20%
英特爾113.04+4.73%
安可77.2+3.41%
安森美半導體132.795+3.23%
輝達216.445-2.86%
安謀控股公司400.87-0.46%
台積電ADR441.325-1.20%
超捷國際96.275-0.71%
恩智浦半導體323.28-0.11%

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