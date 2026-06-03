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盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大跌6.41%，報278.14美元

鉅亨網新聞中心

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間03日22:31股價下跌19.04美元，報278.14美元，跌幅6.41%，成交量5,666,341（股），盤中最高價288.00美元、最低價275.85美元。

美股指數盤中表現

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+15.75%
  • 近 1 月：+64.12%
  • 近 3 月：+97.92%
  • 近 6 月：+56.51%
  • 今年以來：+61.34%

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道瓊指數50907.96-0.78%
NASDAQ26940.48-0.57%
費城半導體13947.531.61%
Palo Alto Networks Inc282.05-5.09%

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