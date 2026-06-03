盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大跌5.36%，報281.27美元
鉅亨網新聞中心
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間03日21:30股價下跌15.92美元，報281.27美元，跌幅5.36%，成交量1,318,816（股），盤中最高價286.77美元、最低價280.25美元。
美股指數盤中表現
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+15.75%
- 近 1 月：+64.12%
- 近 3 月：+97.92%
- 近 6 月：+56.51%
- 今年以來：+61.34%
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