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盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大跌5.36%，報281.27美元

鉅亨網新聞中心

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間03日21:30股價下跌15.92美元，報281.27美元，跌幅5.36%，成交量1,318,816（股），盤中最高價286.77美元、最低價280.25美元。

美股指數盤中表現

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+15.75%
  • 近 1 月：+64.12%
  • 近 3 月：+97.92%
  • 近 6 月：+56.51%
  • 今年以來：+61.34%

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道瓊指數51097.01-0.41%
NASDAQ27018.36-0.28%
費城半導體13856.610.95%
Palo Alto Networks Inc278.0951-6.42%

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