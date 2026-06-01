盤中速報 - 甲骨文(ORCL-US)大漲10.62%，報249.76美元
鉅亨網新聞中心
甲骨文(ORCL-US)截至台北時間02日02:58股價上漲23.98美元，報249.76美元，漲幅10.62%，成交量36,284,813（股），盤中最高價250.17美元、最低價224.60美元。
美股指數盤中表現
甲骨文(ORCL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+17.53%
- 近 1 月：+39.88%
- 近 3 月：+55.26%
- 近 6 月：+11.79%
- 今年以來：+15.82%
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