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盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲7.08%，報301.64美元

鉅亨網新聞中心

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間02日02:57股價上漲19.95美元，報301.64美元，漲幅7.08%，成交量9,540,212（股），盤中最高價301.83美元、最低價283.80美元。

美股指數盤中表現

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+8.1%
  • 近 1 月：+57.09%
  • 近 3 月：+89.16%
  • 近 6 月：+48.16%
  • 今年以來：+52.93%

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費城半導體12941.660.88%
Palo Alto Networks Inc300.17+6.56%

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