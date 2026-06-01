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盤中速報 - 台積電ADR(TSM-US)大漲5.49%，報441.44美元

鉅亨網新聞中心

台積電ADR(TSM-US)截至台北時間02日02:57股價上漲22.99美元，報441.44美元，漲幅5.49%，成交量14,211,138（股），盤中最高價449.39美元、最低價422.50美元。

美股指數盤中表現

台積電ADR(TSM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+3.65%
  • 近 1 月：+5.87%
  • 近 3 月：+11.94%
  • 近 6 月：+43.83%
  • 今年以來：+37.97%

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美股美股盤中盤中速報台積電ADR

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