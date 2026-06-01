盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.76%，報113.81美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間01日21:30股價上漲6.2美元，報113.81美元，漲幅5.76%，成交量941,903（股），盤中最高價116.20美元、最低價113.50美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+25.98%
- 近 1 月：+56.89%
- 近 3 月：+43.23%
- 近 6 月：-28.03%
- 今年以來：-33.63%
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