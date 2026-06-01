盤中速報 - Stratis大漲38.01%，報0.02美元
鉅亨網新聞中心
Stratis(STRAX)在過去 24 小時內漲幅超過38.01%，最新價格0.02美元，總成交量達0.18億美元，總市值0.29億美元，目前市值排名第 186 名。
近 1 日最高價：0.02美元，近 1 日最低價：0.01美元，流通供給量：2,065,854,584。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.18%
- 近 1 月：-11.68%
- 近 3 月：-22.75%
- 近 6 月：-56.23%
- 今年以來：-43.92%
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