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盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲5.1%，報270.92美元

鉅亨網新聞中心

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間29日21:50股價上漲13.15美元，報270.92美元，漲幅5.1%，成交量1,361,941（股），盤中最高價271.00美元、最低價256.01美元。

美股指數盤中表現

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.92%
  • 近 1 月：+42.42%
  • 近 3 月：+73.09%
  • 近 6 月：+35.58%
  • 今年以來：+39.94%

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道瓊指數50889.630.44%
NASDAQ26928.58+0.04%
費城半導體12846.530.14%
Palo Alto Networks Inc272.02+5.53%

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