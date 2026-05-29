盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲5.1%，報270.92美元
鉅亨網新聞中心
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間29日21:50股價上漲13.15美元，報270.92美元，漲幅5.1%，成交量1,361,941（股），盤中最高價271.00美元、最低價256.01美元。
美股指數盤中表現
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.92%
- 近 1 月：+42.42%
- 近 3 月：+73.09%
- 近 6 月：+35.58%
- 今年以來：+39.94%
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