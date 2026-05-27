盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大跌5.14%，報243.55美元
鉅亨網新聞中心
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間27日21:30股價下跌13.21美元，報243.55美元，跌幅5.14%，成交量355,437（股），盤中最高價246.10美元、最低價243.04美元。
美股指數盤中表現
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.92%
- 近 1 月：+43.81%
- 近 3 月：+71.85%
- 近 6 月：+38.52%
- 今年以來：+39.39%
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