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盤中速報 - 鋼鐵工業類股表現疲軟，跌幅2.08%，總成交額81.92億

鉅亨網新聞中心

台股今日鋼鐵工業類股表現疲軟，26日13:04相關指數下跌2.08%，總成交額81.92億元，大盤占比0.62%。

該產業上漲家數2、下跌家數26、平盤家數3。領跌個股大成鋼(2027-TW)26日13:04股價下跌2.45元，報41.35元，跌幅5.59%。

鋼鐵工業近5日上漲6.8%，集中市場加權指數上漲6.73%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 鋼鐵工業 集中市場加權指數
近一週 +6.8% +6.73%
近一月 +5.32% +12.1%
近三月 -3.54% +23.24%
近六月 +6.46% +62.17%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數43525.37-0.27%
大成鋼41.35-5.59%

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