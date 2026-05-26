盤中速報 - 鋼鐵工業類股表現疲軟，跌幅2.08%，總成交額81.92億
鉅亨網新聞中心
台股今日鋼鐵工業類股表現疲軟，26日13:04相關指數下跌2.08%，總成交額81.92億元，大盤占比0.62%。
該產業上漲家數2、下跌家數26、平盤家數3。領跌個股大成鋼(2027-TW)26日13:04股價下跌2.45元，報41.35元，跌幅5.59%。
鋼鐵工業近5日上漲6.8%，集中市場加權指數上漲6.73%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|鋼鐵工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+6.8%
|+6.73%
|近一月
|+5.32%
|+12.1%
|近三月
|-3.54%
|+23.24%
|近六月
|+6.46%
|+62.17%
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