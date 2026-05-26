盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2.04%，總成交額220.19億
鉅亨網新聞中心
台股今日通信網路業類股表現強勁，26日13:04相關指數上漲2.04%，總成交額220.19億元，大盤占比8.31%。
該產業上漲家數18、下跌家數28、平盤家數1。領漲個股研勤(3632-TW)26日13:02股價上漲0.6元，報7.88元，漲幅8.24%。
通信網路類指數近5日上漲11.79%，櫃買市場加權指數上漲6.19%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+11.79%
|+6.19%
|近一月
|+9.48%
|+14.01%
|近三月
|+54.47%
|+38.87%
|近六月
|+183.41%
|+70.99%
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