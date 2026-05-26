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盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2.04%，總成交額220.19億

鉅亨網新聞中心

台股今日通信網路業類股表現強勁，26日13:04相關指數上漲2.04%，總成交額220.19億元，大盤占比8.31%。

該產業上漲家數18、下跌家數28、平盤家數1。領漲個股研勤(3632-TW)26日13:02股價上漲0.6元，報7.88元，漲幅8.24%。

通信網路類指數近5日上漲11.79%，櫃買市場加權指數上漲6.19%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +11.79% +6.19%
近一月 +9.48% +14.01%
近三月 +54.47% +38.87%
近六月 +183.41% +70.99%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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