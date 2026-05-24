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盤中速報 - NEAR大漲16.66%，報2.458美元

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NEAR(NEAR)在過去 24 小時內漲幅超過16.66%，最新價格2.458美元，總成交量達1.56億美元，總市值31.70億美元，目前市值排名第 19 名。

近 1 日最高價：2.474美元，近 1 日最低價：2.01美元，流通供給量：1,289,487,540。

NEAR剛開始在2017年是個AI機器項目，是由微軟前軟體開發員Alexander Skidanov與Google前工程經理Ilya Polosukhin於舊金山所創立的。NEAR的通證經濟模型是圍繞NEAR通證設計的，後者是該平臺上的一種價值單元，通證持有者可憑藉NEAR通證使用NEAR平臺的應用，參與網路治理以及通過質押賺取通證獎勵。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+28.68%
  • 近 1 月：+37.01%
  • 近 3 月：+96.23%
  • 近 6 月：+5.65%
  • 今年以來：+18.32%

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