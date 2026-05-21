盤中速報 - 智原(3035)大漲7.12%，報203元
鉅亨網新聞中心
智原(3035-TW)21日12:33股價上漲13.5元，報203.0元，漲幅7.12%，成交16,755張。
智原(3035-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路設計(ASIC)。特殊應用積體電路設計用矽智財及系統平台(IP & System Platform)。特殊應用積體電路電子設計、自動化軟體工具(ASIC EDA Tools)。
近5日股價下跌2.32%，集中市場加權指數下跌3.27%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-95 張
- 外資買賣超：-835 張
- 投信買賣超：-62 張
- 自營商買賣超：+802 張
- 融資增減：-339 張
- 融券增減：-346 張
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