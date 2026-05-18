盤後速報 - 兆豐US優選投等債(00957B)次交易(19)日除息0.06元，參考價13.2元
鉅亨網新聞中心
兆豐US優選投等債(00957B-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.06元。
首日參考價為13.2元，相較今日收盤價13.26元，息值合計為0.06元，股息殖利率0.45%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/05/19
|13.26
|0.06
|0.45%
|0.0
|2026/04/20
|13.55
|0.063
|0.46%
|0.0
|2026/03/17
|13.59
|0.072
|0.53%
|0.0
|2026/02/26
|13.86
|0.072
|0.52%
|0.0
|2026/01/19
|13.96
|0.072
|0.52%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 兆豐US優選投等債(00957B)次交易(17)日除息0.07元，參考價13.52元
- 盤後速報 - 兆豐US優選投等債(00957B)次交易(26)日除息0.07元，參考價13.79元
- 盤後速報 - 創泓科技(7714)次交易(19)日除息3元，參考價123.0元
- 盤後速報 - 長佳智能(6841)次交易(19)日除息1元，參考價59.4元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告